Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından Osmanlı İmarethaneleri konferansı düzenlendi.

Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından Osmanlı İmarethaneleri konferansı düzenlendi. Gerçekleştirilen konferansta moderatörlüğü TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin üstlenirken, konuşmacı olarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşe Budak yer aldı.

Çok sayıda öğrenci ve ilgilinin takip ettiği konferansta bir sunum gerçekleştiren Doç. Dr. Ayşe Budak, Türklerin hayırsever bir millet olduğuna vurgu yaparak, imaretlerin temelinde hayırseverlik anlayışının yattığını ifade etti. Doç. Dr. Budak sözlerinin devamında Osmanlı imarethanelerinin aynı zamanda bir tür aşevi işlevi gördüğünü belirterek bu yapıların işlevselliği, mimarisi ve tarihçesi hakkında detaylı bilgiler sundu.

Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan Doç. Dr. Budak, TÜDAM’daki etkinlikte yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek sözlerini sonlandırdı. Konferansın sonunda TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin tarafından Doç. Dr. Ayşe Budak’a “Kitab-ı Dedem Korkud” ve “İşitin Ey Yarenler’’ kitapları hediye edildi.