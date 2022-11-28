Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen “Matematik Seferberliğinde Erken Çocukluk Dönemi” başlıklı seminer TÜDAM’da gerçekleştirildi.

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜDAM) tarafından düzenlenen “Matematik Seferberliğinde Erken Çocukluk Dönemi” başlıklı seminer TÜDAM’da gerçekleştirildi.

Seminerde konuşmacı olarak Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Serap Erdoğan yer aldı. Anadolu Üniversitesi Çocuk Eğitimi ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Erdoğan seminerde şunları söyledi:

Prof. Dr. Erdoğan: “İlk amaç çocuklara matematiği sevdirebilmek”

“Türkiye, uluslararası matematik sınavlarında senelerdir sıralamada geride. Matematiği çocuklara ulaştırma noktasındaki almış olduğumuz önlemler maalesef ki yeterli değil. Benim ilgilendiğim alan matematik okuryazarlığı. Matematik okuryazarlığı demek bilim, muhakeme yetenekli bireyler yetiştirmek demektir. Bugün onurluyuz ki matematik seferberliği konusunda davet ediliyoruz, seminerler veriyoruz. Türkiye’deki çocuklarımızın onlara yakışır bir şekilde matematik çalışmasına ulaşmalarını sağlıyoruz. Çocuklar matematiği öğrenirken bunları oyun oynayarak ve eğlenerek yapmak istiyorlar. Benim temel felsefem her çocuğun yaşına göre ve bulunduğu okula göre matematik eğitimini ulaştırmak. Çocukların Matematik Atölyesi 20 Aralık 2017 yılında TÜDAM Bilim ve Sanat Okulunda çocuklara kapılarını açtı. İki ayrı alanda çalışmalarını yürütüyor. Okul öncesi ve 7-8 yaş grubu bu iki ayrı alan. Bu atölye; oyun temelli, eğlence odaklı, çocukların sorular sormalarına ve hata yapmalarına izin veren bir atölyedir. Buraya gelen çocuklara matematiksel bilgi ve becerilerini geliştirmek, matematiği güvenli bir ortamda ve eğlenceli bir şekilde sunmayı hedefliyoruz. STEM çalışmalarını matematik eğitimine entegre ediyoruz. Bütün etkinliklerimizi yaşamın içerisine dahil ediyoruz. Matematik okuryazarlığını herkese ulaştırmayı hedefliyoruz.”