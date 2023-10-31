Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (TÜDAM) gerçekleştirilen törende; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin ve salon kurucusu Prof. Dr. Mehmet Üreyen’in katılımıyla ‘Hesap Kitap Ölçüm Salonu’ açıldı.

“Salon, Cumhuriyetimizin 100. Yılında Türk Dünyasına önemli bir katkı sağlayacak”

TÜDAM’daki açılış töreninde bir konuşma gerçekleştiren Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal şunları söyledi:

“Anadolu Üniversitesi, Türk dünyası ve tüm kardeş coğrafyaların üniversitesi olmak misyonuna sahip. TÜDAM da bu misyonu üstlenen en önemli birimlerimizden biri. Bugün burada, Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu salonla Türk Dünyasına önemli bir katkı daha sağlamış olacağız. Başta Prof. Dr. Mehmet Üreyen olmak üzere salonun hizmete girmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

“Hesap Kitap Ölçüm Salonumuz özellikle matematik eğitimine benzersiz bir yaklaşım sunuyor”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜDAM Müdürü Prof. Dr. Haşim Şahin, Hesap Kitap Ölçüm Salonu’nu açtıkları için duydukları mutluluğu belirterek şunları dile getirdi:

“Anadolu Üniversitesi ve TÜDAM olarak Cumhuriyetimizin 100. Yılını birçok etkinlik ve faaliyetle kutluyoruz. Hesap Kitap Ölçüm Salonumuz özellikle matematik eğitimine benzersiz bir yaklaşım sunuyor. Hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum.”

“Salon, Türk matematikçilerin tarihini anlatan kitaplar, matematiksel kavramları canlı modellerle açıklayan donanımlar ve ölçü aletlerini içeriyor”

Hesap Kitap Ölçüm Salonu’nun hayata geçmesinden mutluluk duyduğunu ve özellikle sınav odaklı eğitim sisteminin matematiği anlaşılmaz kıldığını aktaran Prof. Dr. Mehmet Üreyen ise “Günümüzde, matematiğin temel kavramları yeterince açıklanmıyor ve ispat yeterince vurgulanmıyor. Biz de bu eksiklikten yola çıkarak Hesap Kitap Ölçüm Salonu’nun hazırlanmasına odaklandık. Burada matematik, elle tutulur, gözle görülür modellerle öğrencilere anlatılıyor. Salon, Türk matematikçilerin tarihini anlatan kitaplar, matematiksel kavramları canlı modellerle açıklayan donanımlar ve unutulmaya yüz tutmuş ölçü aletlerini içeriyor. İspatın önemi vurgulanarak, matematik sadece işlem odaklı değil, düşünme yeteneği geliştiren bir disiplin olarak sunuluyor. Bu salon, Cumhuriyetimizin 100. Yılına armağan olsun.” dedi.

Açılış töreninin ardından salonun kuruluşunda katkıları olan isimlere teşekkür belgeleri takdim edildi.