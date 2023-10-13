Serbest piyasada fındık fiyatının 120 liraya kadar çıkması beklenirken, bir anda 95 liraya kadar düşmesi fındık üreticilerini hayal kırıklığına uğrattı. Fındık tüccarlarından bazılar, bu ani fiyat düşüşünü artan faiz oranlarına bağlarken, bazıları ise zarar ettikleri için fındık alamadıklarını ileri sürdü.

Sezona Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 84 liradan başlarken serbest piyasada 112 liraya kadar yükseldi. Bu yükseliş üreticide beklentiyi 120 lirayı görür beklentisini artırırken, fiyatlar ani bir düşüşle 95 liraya geriledi.

Serbest piyasada bu ani düşüşü değerlendiren üretici ve tüccarlar ise farklı görüşlere yer verdi.

Giresun’un Görele ilçesinde fındık tüccarlığı ve sanayiciliği yapan Mustafa Demirci, sermaye darlığı çeken firmaların yüksek faiz oranı nedeniyle kredi kullanamadığını ileri sürerek “Son zamanlarda fındık fiyatının düşüşünün sebeplerinden biri ülkemizde yeni alınan ekonomik kararlar çerçevesinde banka faizlerinin yüzde 50 gibi yüksek oranlara çıkmış olmasıdır. Piyasadaki para darlığını artırmıştır ve tüccarlar para bularak fındık alamamaktadır. Faizler yüksek olduğu için kimse kredi kullanıp fındık almak istemiyor. Tüccarlar mevcut sermayeleriyle fındık alabildikleri kadar aldılar. Şimdi de kredi kullanmamak için ellerindeki fındığı tutmak yerine piyasaya sürdüklerinde ihracatçı alıcılarda fiyatı düşürmeye başladı. Oysa ki fındık tüccarları ellerindeki fındığı tutup sermaye darlığı çekmeden fındık alımına devam etseydi fındık fiyatı biraz daha yükselebilirdi. Benim üreticilere tavsiyem bu bir geçiş dönemidir, biraz daha sabrederek pazara fındık indirmezse yeniden fiyatların yükseliş eğilimine geçeceğini düşünüyorum” dedi.

Fındık fiyatı TMO fiyatına kadar düşebilir

Fındık fiyatının TMO’nun alım fiyatlarına kadara düşebileceğini ifade eden Fındık Tüccarı Hüseyin Ekiz ise “Fındık fiyatları hızlı yükseldi ve TMO’nun müdahale alım fiyatlarının üzerine çıktı. TMO ile serbest piyasa fiyatları arasındaki fiyat yaklaşık 30 lirayı gördü. Bu kadar fiyat farkını ilk defa gördük. Üretici de TMO yerine serbest piyasayı tercih etti. Hatta TMO bütün randevuları iptal edildi. Serbest piyasada fındık alıcıları da rekoltenin düşüklüğünden dolayı ihtiyacını karşılamak adına bir rekabete girip fiyatların yükselmesini sağladı. Yüksek fiyattan fındık alanların hepsinin şimdi zararda olduğunu söyleyebiliriz. Zarar eden ve sermaye darlığı yaşayan serbest piyasada fındığın TMO’nun müdahale alım fiyatlarına kadar düşeceği görülüyor” diye konuştu.