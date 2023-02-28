Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi akademisyeni 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Turizm Fakültesi akademisyeni 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde TÜBİTAK’tan araştırma desteği almaya hak kazandı.

ALKÜ Turizm Fakültesi, Alanya turizminin geliştirilmesi için araştırmalar gerçekleştirmeye devam ediyor. ALKÜ Turizm Fakültesi Araştırma Görevlisi Muhammet Necati Çelik, Dr. Öğr. Üyesi Aydın Çevirgen danışmanlığında yürüttüğü doktora tezi ile ilgili Autonomous University of Barcelona’da araştırma yapma fırsatı elde etti. Arş. Gör. Muhammet Necati Çelik, TÜBİTAK’ın 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı çerçevesinde Autonomous University of Barcelona’da 3 ay süreyle araştırmalarını sürdürerek, aşırı turizm konusunda incelemelerde bulunacak.

"Alanya turizmine katkı sağlayacak"

Barselona’da gerçekleştirilecek araştırmanın Alanya turizminin gelecekte karşılaşacağı sorunlara çözüm önerileri geliştirilmesi açısından faydalı bir çalışma olacağını kaydeden Arş. Gör. Çelik, “Yerinde yapacağımız araştırma ile birlikte Alanya turizminin gelişmesine katkı sunacağımızı düşünüyoruz. Uygulama alanı bakımından geniş bir olanak sağlayan Alanya’mıza, bizlerde Üniversite olarak bilimsel veriler ışığında bölgesel turizmi daha iyi yere getireceğimize inanıyoruz. Programa gitmeden önce Rektörümüz Prof. Dr. Ekrem Kalan’a bir ziyaret gerçekleştirdik ve program ile ilgili geniş bir bilgilendirme gerçekleştirdik. R” şeklinde konuştu.

“Araştırma burslarının sayısını arttırmak istiyoruz"

Araştırma verilerinin şehrin gelişimine katkı sağlayacağı için büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “Üniversite yönetimi olarak bu tür araştırma burslarının sayısını daha da artırmak istiyoruz. Modern, gelişen şehirlerin temelinde üniversitelerin verimliliği ve katkısı yadsınamaz bir gerçek. Başta Alanya’mızın, sonrasında Antalya ve ülkemizin turizm sektörüne katkı sunacağından emin olduğumuz bu araştırma desteğinde emeği geçen tüm akademisyenlerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dddi.

Autonomous University of Barcelona, 2023 yılında uluslararası sıralamalarda ilk 200’de (Times Higher Education (THE) Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda 183. sırada, QS (Quacquarelli Symonds) Dünya Üniversiteler Sıralaması’nda ise 178.), İspanya’daki üniversiteler arasında ise 2. sırada yer alıyor.