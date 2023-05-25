TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Doğubayazıtlı öğrencilerin Türkçe alanında "Tulpar Bize Geldi" projesi Van bölgesinde birinci olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazandı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından Van’da düzenlenen TÜBİTAK 2204-B 17. Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda yapılan değerlendirme sonucunda, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Şehit Emniyet Müdürü Zafer Koyuncu Yatılı Bölge Ortaokulu’ndan danışman öğretmen Beray Ezgi Varkal eşliğinde, öğrenciler Berrin Koroğlu ve Ela Hacıoğlu tarafından Türkçe alanında hazırlanan "Tulpar Bize Geldi" projesi Van Bölge birincisi olarak Ankara’da yapılacak yarışma finallerine katılmaya hak kazandı. Öğretmen ve öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, projede emeği geçen okul yöneticileri, öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür ederek final yarışmasında başarılar diledi.

Öte yandan geçtiğimiz aylarda Van’da gerçekleştirilen TÜBİTAK 2204 -A yarışmasında, Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrenim gören öğrenci Muhammed Aydemir, öğretmeni Gökçehan Bulut ile birlikte hazırladığı "İnsansı Robotların Vücut Isı Yönetiminde Terleme Olayının Fotovoltaik Piller ile Sağlanması" adlı projesi ile bölge birincisi olarak 5-9 Haziran tarihleri arasında Ankara’da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacak.