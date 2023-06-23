Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) bünyesinde desteklenen projelerde görev alan akademisyenlerin başarılarını kutlamak ve tebriklerini iletmek üzere Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Serkan Yıldırım ve yardımcısı Prof. Dr. Selda Örs, ile Öğr. Gör. Sadrettin Gölcügezli ziyaret gerçekleştirdi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen çeşitli projelerde yer alan akademisyenlerle bir araya gelinen ziyarette; 1004 - Mükemmeliyet Merkezi Destek Programında APYK (Yürütücü Kuruluş) olarak görev alan Prof. Dr. Murat Arslan, TÜBİTAK-MSRT (ikili iş birliği) Projesinde yer alan Prof. Dr. Muhammed Atamanalp, Prof. Dr. Gonca Alak, Doç. Dr. Arzu Uçar ve Doç. Dr. Veysel Parlak ile Avrupa Birliği Projeleri hakkında bilgi alışverişi yapılan Prof. Dr. Zekai Halıcı ziyaret edildi.

Söz konusu ziyaretlerin Atatürk Üniversitesinin araştırma ve teknolojik gelişmelere verdiği önemi ve akademisyenlerinin üstün çalışmalarını ön plana çıkardığını belirten Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, bilimsel ve teknolojik alanda gösterdikleri başarılarla ön plana çıkan akademisyenlerin TÜBİTAK ve AB destekli projelerde yer almalarının gurur verici olduğunu söyleyerek destekleri için Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür etti.