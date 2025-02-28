Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ), TÜBİTAK Uzmanı Doç. Dr. Melih Yıldırım’ın katılımıyla akademisyen ve öğrenciler için özel bir eğitim programı düzenledi. Gerçekleştirilen etkinlikte, TÜBİTAK destekleri, akademik araştırmalarda yeni yöntemler ve projelerde fon sağlama süreçleri gibi konular ele alındı.

Eğitim programında akademisyenler, lisans ve lisansüstü öğrenciler, TÜBİTAK proje çağrıları, başvuru süreçleri ve fon sağlama mekanizmaları hakkında detaylı bilgiler edindi. Doç. Dr. Melih Yıldırım, TÜBİTAK projelerinin nasıl yazılması gerektiği, değerlendirme süreçleri ve başarılı bir başvuru için ipuçları gibi konularda kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Program kapsamında akademisyenlerin yanı sıra öğrenciler de araştırma süreçlerinde TÜBİTAK desteklerinden nasıl yararlanabilecekleri konusunda bilgilendirildi. Öğrenci buluşma oturumunda, araştırma projelerine nasıl dahil olunabileceği, akademik kariyer planlamasında fon kaynaklarının rolü ve TÜBİTAK’ın öğrencilere sunduğu fırsatlar detaylı olarak ele alındı. Etkinlik boyunca katılımcılar, soru-cevap oturumlarıyla bireysel projeleri hakkında doğrudan uzman görüşü alma fırsatı yakaladı.