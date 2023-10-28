Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Semih Çakır’ın Tübitak Bilim Söyleşileri çerçevesinde Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde gerçekleştirdiği “Siber Güvenlik ve E-Gelecek” temalı konferansların sonu Göbü Ortaokulu’nda gerçekleştirildi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin de destek verdiği etkinlikte Tim Komutanı J. Asb. Kd. Üstçavuş Saitcan Atasoy’da öğrencileri Siber Suçlarla ilgili bilgilendirdi.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen etkinlikte Güvenli İnternet Kullanımı, Kişisel Veriler ve Güvenliği, Siber Tehditler, Siber Zorbalık, Siber Zorbalara ve Siber Suçlara karşı alınabilecek önlemler animasyon destekli sunum ile anlatıldı.

Etkinlik sonunda Göbü Ortaokulu Müdür Yardımcısı Sevinç Akman tarafından Çakır ve Atasoy’a teşekkür belgesi ve çiçek takdimi gerçekleştirildi.