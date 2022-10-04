Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir’i makamında ziyaret etti.

Rektör Beydemir ile bir süre sohbet eden TÜBİTAK Başkanı Mandal, daha sonra Atatürk Spor Salonu’nda, DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyelerinde, e-sınavı geçen öğrencilere yönelik uygulama sınavının katılan öğrencilerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle başlatılan DENEYAP Türkiye Teknoloji Atölyelerinde uygulamaları hakkında Sanayi ve Teknoloji İl Müdüründen bilgi alan TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal ve Rektör Beydemir, sınavda ter döken öğrencilere başarılar diledi.