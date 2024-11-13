Kastamonu Üniversitesi’nde Proje Destek Ofisi tarafından düzenlenen TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı Proje Yazma Eğitimleri tamamlandı.

Kastamonu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde faaliyet gösteren Proje Destek Ofisi tarafından Kastamonu Teknokent Defne Salonunda düzenlenen TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı Proje Yazma Eğitimi başarılı bir şekilde tamamlandı. Eğitim, Fen ve Sosyal alanlara yönelik iki farklı oturumda gerçekleştirildi. İlk oturumda, Fen alanlarına yönelik proje yazma eğitimi, Kastamonu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Tarık Şafak tarafından verildi. Doç. Dr. Şafak, TÜBİTAK 3501 programı hakkında katılımcılara genel bilgiler sunarak, proje yazımında karşılaşılan temel zorlukları ve dikkat edilmesi gereken noktaları detaylı bir şekilde anlattı.

İkinci oturumda ise sosyal alanlara yönelik proje yazma eğitimi, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğretim Üyesi Seçil Tısoğlu Kaya tarafından sunuldu. Dr. Kaya, sosyal bilimlerde proje yazarken karşılaşılan özel zorlukları ele alarak, sosyal projelerin başarılı bir şekilde yazılması için gereken temel adımları ve metodolojileri katılımcılara aktardı.

Eğitimlerde, akademisyenlere TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı hakkında genel bilgiler verilmesinin yanı sıra, etkili proje yazımı için dikkat edilmesi gereken temel unsurlar da konuşuldu. Katılımcılar, eğitmenlerin rehberliğinde proje başvurularını nasıl daha güçlü hale getirebileceklerini öğrenirken, projelerin başarısını artırmak için gerekli olan planlama, araştırma, yazım teknikleri ve başvuru süreçlerine dair bilgiler edindi.