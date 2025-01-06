Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fuat Güllüpınar liderliğinde yürütülen ’Türkiye’den Silikon Vadisi’ne Yazılımcı Göçü: Diasporik Ağlar Üzerinden Mesleki İş Birliği İmkanları ve Türkiye Kalkınmasına Etkileri’ başlıklı proje, ’TÜBİTAK 1001’ programı çerçevesinde desteklenmeye layık görüldü.

Araştırma hakkında bilgilendirmede bulunan Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Fuat Güllüpınar, "Araştırmamız, Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) göç etmiş olan nitelikli insan kaynağının uluslararası hareketliliğini derinlemesine analiz ediyor. Araştırma ayrıca Amerika’daki bilişim alanındaki Türk diasporasının bilgi, beceri ve sermaye aktarımındaki potansiyel rolünü ve bu sürecin Türkiye’nin kalkınmasına olan muhtemel katkılarını kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Silikon Vadisi gibi küresel teknoloji ekosistemlerinin kalbinde yer alan Türk bilişim uzmanlarının deneyimleri, bu projede kritik bir analiz alanı olarak öne çıkıyor. Proje, yazılım sektörü gibi dinamik ve hızla gelişen bir alanda, diasporik ağların Türkiye’ye sağlayabileceği faydaları belirlemek amacıyla özgün bir yöntem geliştirmeyi hedefliyor. Bu çerçevede, Silikon Vadisi’ndeki Türk bilişim uzmanları ile Türkiye’deki bilişim sektörü arasında sürdürülebilir iş birliklerinin zeminini oluşturacak yapısal ve kültürel dinamikler masaya yatırıyor" dedi.

Silikon Vadisi’nden Türkiye’ye bilgi, beceri ve sermaye transferi

Projenin temel odak noktalarını da aktaran Prof. Dr. Güllüpınar, "Süreç boyunca küresel mesleki ağların oluşumuna yönelik stratejiler geliştiriliyor ve diasporadaki Türk bilişim uzmanlarının Türkiye’deki projelere katılımını teşvik edecek mekanizmalar tasarlanıyor. Proje sonunda, Silikon Vadisi’nde faaliyet gösteren bilişim uzmanları ile Türkiye’deki teknoloji şirketleri ve akademik kurumlar arasında etkileşimi artıracak somut adımların hayata geçirilmesi öngörülüyor. Bu araştırma, yalnızca akademik bir çalışma olmanın ötesinde, Türkiye’nin kalkınma politikalarına doğrudan etki edecek stratejik bir vizyonu temsil ediyor. Diasporik ağların sunduğu potansiyel fırsatların değerlendirilmesi, Türkiye’nin küresel bilgi ekonomisinde daha güçlü bir konum edinmesine imkan sağlayacak ve ulusal kalkınma politikalarının şekillendirilmesinde önemli bir referans noktası olacak" şeklinde konuştu.

Araştırma ekibinde Amerika ve Almanya’dan küresel uzmanlar yer alıyor

Yürütücülüğünü Prof. Dr. Fuat Güllüpınar’ın yaptığı projenin araştırma ekibinde, Türkiye’nin yanı sıra uluslararası arenada tanınmış akademisyenler bulunuyor. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ayhan Kaya ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Gamze Kaçar Tunç araştırmacı olarak projeye katkı sunarken, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Çelik, Brown Üniversitesi’nden Prof. Dr. Banu Özkazanç Pan, Berlin Göç Araştırmaları Merkezi’nden Dr. Zeynep Yanaşmayan Wegele ve Özyeğin Üniversitesi’nden Doç. Dr. Maissam Nimer gibi küresel çapta tanınan uzmanlar projeye danışmanlık yapıyor.