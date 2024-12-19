Bursa Teknik Üniversitesine TÜBA’dan ödül geldi. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, gıda bilimi alanında yaptığı çalışmalarla,“Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü”ne layık görüldü.BURSA (İGFA) - Bursa Teknik Üniversitesinin (BTÜ) akademik başarısı tescillenmeye devam ediyor.

Daha önce pek çok ödülün sahibi olan, dünyanın en iyileri arasında gösterilen BTÜ akademisyenleri, ulusal ve uluslararası arenada farkını ortaya koyuyor.

Bu doğrultuda Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, “2024 Yılı TÜBA Uluslararası Akademi Ödüllerinin” sahiplerinden biri oldu. Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nun biyobozunur ambalaj malzemeleri ile gıda raf ömrünün geliştirilmesi, bitkisel kaynaklardan proteinlerin saflaştırılması/modifiye edilmesi ve gıda sistemlerinde kullanılmak üzere nanoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi gibi yaptığı çalışmalar, TÜBA-GEBİP Ödülü’nü (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) getirdi. Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nun ödülü, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndedüzenlenen törenle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Türkiye Bilimler Akademisi tarafından Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü'ne layık görülmüş olmanın mutluluğunu ve gururunu paylaşan Doç. Dr. Sarıcaoğlu, “Bilimin ışığında dünyamıza, ülkemize ve üniversitemize katkı sağlayacak çalışmalara devam edeceğime dair inancımı yineliyor; bu ödülün, bilimsel hedeflerimde beni daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum. Çalışmalarıma destek veren Rektörümüz Prof. Dr. Naci Çağlar ile tüm yönetime ve yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum” dedi.

REKTÖR ÇAĞLAR’DAN TEBRİK

Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nu tebrik eden BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ise “Üniversitemiz Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun GEBİP ödülüne layık görülmesi hepimizi gururlandırmıştır. Her zaman bilimsel mükemmeliyetin ve yenilikçi düşüncenin peşinden giden BTÜ’nün bu ödülü, üniversitemizin akademik vizyonunun ve eğitimdeki kaliteli yaklaşımlarının somut bir sonucudur. Sarıcaoğlu’nu bu önemli başarıdan dolayı tebrik ediyor, üniversitemiz için kazandığı bu ödülün daha nice başarıların habercisi olmasını diliyorum” diye konuştu.

DOÇ. DR. FURKAN TÜRKER SARICAOĞLU KİMDİR?

Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu, 2018 yılından itibaren Bursa Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü çatısı altında çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları arasında biyobozunur ambalaj malzemeleri ile gıda raf ömrünün geliştirilmesi, bitkisel kaynaklardan proteinlerin saflaştırılması/modifiye edilmesi ve gıda sistemlerinde kullanılmak üzere nanoteknolojik ürünlerin geliştirilmesi yer almaktadır. Araştırma grubundan 6 adet yüksek lisans öğrencisi mezun etmiştir. Şu an laboratuvarında (Sarıcaoğlu ResearchGroup) 11 adet yüksek lisans ve 4 adet doktora öğrencisi aktif olarak çalışmalarına devam etmektedir. Doç. Dr. Sarıcaoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı toplam 5 adet TÜBİTAK destekli projesi ve 1 adet Tarım Bakanlığı destekli projesi bulunmaktadır. Desteklenen bu projeleri ile 2021 yılında Bursa Teknik Üniversitesi Proje Ödülü’ne layık görülmüştür.

Doç. Dr. Furkan Türker Sarıcaoğlu’nun şimdiye kadar Türkiye adresli 70 adet akademik yayını (makale ve kitap bölümü) bulunmaktadır. Bu yayınların 56 tanesi uluslararası indekslerce taranan dergilerde makale, 9 tanesi TR-Dizin kapsamındaki dergilerde makale ve 5 tanesi uluslararası hakemli olmak üzere kitap bölümüdür. Sarıcaoğlu, bu çalışmalarına Aralık 2024 tarihli Google Scholar verilerine göre toplamda 1601 adet atıf almış ve 24 h indeksine ulaşmıştır. Scopus verilerine göre ise atıf sayısı 1205 ve h indeksi 20’dir.