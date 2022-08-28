Anadolu Üniversitesi öğrencisi Dr. Ufuk Tuğtekin, TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde “Sosyal ve Beşerî Bilimler” alanında birinci oldu.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Dr. Ufuk Tuğtekin, TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde “Sosyal ve Beşerî Bilimler” alanında birinci oldu.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) TEKNOFEST Ödül Komitesi tarafından değerlendirilen ve özgün tematik konulara yönelik Türkiye’de üretilmiş doktora tezlerine verilen TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri sahiplerini buldu. Doktora Bilim Ödülleri’ne TÜBA TEKNOFEST’in öncelikli alanları arasında sayılan; teknoloji ve tasarım, eğitim, bilgi ve iletişim teknolojileri, sağlık, tarım ve ekoloji teknolojileri, biyoteknoloji, kalkınma politikaları, eğitim yaklaşımları, uluslararası ilişkiler ve güvenlik politikaları konularında son üç yıl içinde tamamlanan ve savunulan doktora tez sahipleri başvurdu. Ödüle ilişkin olarak tezin içerik yönünden kalitesi, tezden üretilmiş yayın ve tez sahibinin yayın nicelik ve nitelikleri ile tezin sanayi, teknoloji ve verimliliğe yönelik patent veya ürüne dönüşme katkısı gibi özel belirlenmiş kriterler aracılığıyla son derece detaylı bir değerlendirme süreci yaşandı.

Anadolu Üniversitesi öğrencisi Dr. Ufuk Tuğtekin birinci oldu

TÜBA TEKNOFEST Doktora Bilim Ödülleri’nde Anadolu Üniversitesi öğrencisi Dr. Ufuk Tuğtekin, “Sosyal ve Beşerî Bilimler” alanında, Anadolu Üniversitesi’ndeki “Çoklu Ortamla Öğrenmede Konu Dışı İşlemleri Azaltma İlkelerinin Artırılmış Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik Ortamlarında Bilişsel Yük ve Başarıya Etkisi” teziyle birinci oldu.

Ödüller sahiplerine 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan TEKNOFEST Karadeniz’de törenle verilecek.