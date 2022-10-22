Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi.

Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Karabük’ün Safranbolu ilçesinde lise öğrencileri ile söyleşi programında bir araya geldi.

Safranbolu Şehit Murat Akdemir Anadolu İman Hatip Lisesi 15 Temmuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Rize Platformu Kurucusu Kenan Alan, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve ilçedeki lise öğrencileri katıldı.

Türkiye Uzay Ajansı ve çalışmaları ile Türkiye’nin uzay yolculuğu, Milli Uzay Programı çalışmaları hakkında bilgiler veren Yıldırım, söyleşi programının büyük bir bölümünü öğrencilerden gelen soruları cevaplamaya ayırdı.

İlçedeki farklı okullarda öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinin yoğun bir ilgi ve büyük bir dikkatle takip ettikleri programda öğrencilerden gelen soruları cevaplayan Yıldırım, öğrencilerin ilgisinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Programın sonunda Safranbolu Kaymakamı Yazıcı, Safranbolu’ya gelerek öğrencilerle bir araya gelen ve ufuk açıcı önemli paylaşımlarda bulunan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım’a teşekkür ederek hediye takdiminde bulundu.