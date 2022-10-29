Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) seçim süreci tamamlandı. Erkut Çelebi TTSO Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) seçim süreci tamamlandı. Erkut Çelebi TTSO Yönetim Kurulu başkanlığına seçildi.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda (TTSO) yapılan meslek komiteleri ve meclis üyeleri seçimlerinin ardından bugün yapılan yönetim kurulu seçiminde Erkut Çelebi yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

TTSO yönetim kurulu başkanlığı için turuncu listelerde Erkut Çelebiile beyaz listelerde Suat Hacısalihoğlu; meclis başkanlığı için ise turuncu listelerde Şadan Eren ile beyaz listelerde Ekrem Çapkınoğlu yarıştı.

Yapılan seçim sonrası kazanan turuncu listenin adayları oldu.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan TTSO yeni Başkanı Erkut Çelebi, "Cumhuriyet Bayramımızı kutluyorum. Bugün geldiğimiz noktada 79 meclis üyemizle devam edeceğiz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Seçim kurulundaki bir arkadaşımızın şüphesinden dolayı fark ettik. Eğer farketilmeseydi biz burada olmayacaktık, hak etmeyenler burada olacaktı. Bu Trabzon’a yakışmaz. Trabzon’da atalarımızdan öğrendik. Allah razı olsun. Bize 50 kişi ile geliyorduk. Bize destek veren, arkadaşlarımız teşekkür ediyorum. Bu Trabzon’dur. Bizde bunları tebrik ediyoruz. Bilsinler ki biz buraya çalışmak için geliyoruz. Hep birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.