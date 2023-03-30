Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil ile Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye Taşkömürü Kurumu’na (TTK) bin işçi alımı sayısının yükseltilmesi ve devam etmekte olan TTK ve MTA Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretle ilgili bilgi veren GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, dün Türkiye Taşkömürü Kurumu’na bin işçi alınacağını açıkladı. Sayın Cumhurbaşkanımıza, maden işçilerinin deprem bölgesindeki canla-başla çalışmalarıyla milletimizin gönlünü kazandığı şeklindeki ifadeleri ile TTK’ya işçi alımı kararı nedeniyle teşekkür ediyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Bilgin ile TTK’ya alınması planlanan yeni işçi sayısının artırılması konusunda bir görüşme yaptık. TTK’ya alınacak işçi sayısının artırılması talebimizi kendilerine ilettik. Emeklilikler nedeniyle TTK’da her geçen gün işçi açıklarının büyüdüğünü, gerek TTK’nın üretimini artırması gerekse işçi sağlığı ve güvenliğiyle ilgili risklerin ortadan kaldırılabilmesi için daha çok yeni işçiye ihtiyaç duyulduğunu, alınacak işçi sayısının artırılmasının isabetli olacağını Sayın Bakana anlattık. Cumhurbaşkanımızın, bu talebimize sıcak bakacağına inanıyoruz. Alınacak işçi sayısının artırılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

TTK ve MTA’da toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğünü de hatırlatan Yeşil, “Çalışma Bakanımızla TTK ve MTA toplu iş sözleşmeleri ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduk. Hem TTK, hem de MTA toplu iş sözleşmeleriyle ilgili taleplerimizi kendisine ilettik. Bakanımıza, gerek TTK’ya alınacak işçilerin sayısının artırılması, gerekse toplu iş sözleşmeleriyle ilgili konulardaki samimi yaklaşımları nedeniyle teşekkür ediyoruz” dedi.