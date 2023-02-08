Zonguldak’tan deprem bölgesine hareket eden maden işçileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Kahramanmaraş’ın Elbistan bölgesine ulaşan ekipler üç saatlik çalışmanın ardından bir vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Zonguldak’tan deprem bölgesine hareket eden maden işçileri arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Gece saatlerinde Kahramanmaraş’ın Elbistan bölgesine ulaşan ekipler üç saatlik çalışmanın ardından bir vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen depremlerin ardından Zonguldak’tan da bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yanı sıra özel maden ocağı şirketlerinde çalışan maden işçileri de arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Zonguldak’tan yola çıktı. TTK maden işçilerinden sonra özel sektör maden işçileri de deprem bölgesindeki kurtarma çalışmalarına destek vermeye başladı. Türkiye’nin yardım çağrısına maddi destek veren ilk firmalar arasında bulunan Of-Kar Madencilik sahibi İsmail Ofluoğlu,şirketine bağlı ekipleri deprem bölgesine sevk etti.İşadamı İsmail Ofluoğlu, bölgedeki çalışmalarda yer alan ekibine teşekkür ederek, "Bu acının tarifi yok maalesef. İçimiz acıyor. Yüreğimiz kan ağlıyor..Acımızı biraz olsun dindirebilmek adına;Devlet millet el ele topyekün mücadele veriliyor.Gece saat 2’de şirketimiz ekipleri de Kahramanmaraş Elbistan bölgesine vardı.Yaklaşık 3 saat sonra da içimizdeki yangına su serpen mutlu haber ulaştı.Ekiplerimiz bir vatandaşımızı enkazdan canlı olarak çıkartmayı başardı şükürler olsun.Tarifi imkansız bu mutluluğu bizlere yaşatan tüm ekip arkadaşlarıma sonsuz teşekkürler.Varlığınız daim olsun. Bugün devletimizin ve milletimizin yanında olabilme imkanını bize bahşeden Yüce Mevla’ya da Hamdü Senalar olsun" paylaşımında bulundu.