Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Amasra Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında şehit olan 41 madenci için Kur’an-Kerim okutarak dua etti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında çalışan işçiler, Amasra Müessesesinde meydana gelen grizu faciasında şehit olan 41 madenci için Kur’an-Kerim okutarak dua etti.

TTK Kozlu Müessese Müdürlüğüne bağlı maden ocağında, 08.00-16.00 vardiyası öncesinde maden işçileri tarafından Kur’an-ı Kerim okutuldu. Anma merasimine, gece vardiyasından çıkan ve sabah vardiyasında ocağa inecek olan madenciler ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri ve kurum yöneticileri katıldı. Amasra’da şehit olan arkadaşları için dua eden işçiler, ardından maden ocağına inerek mesailerine devam etti.