Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 2 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.
Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 2 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.
Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekiplerinden "Armutçuk 4" gruba bağlı ekipler, Hatay’a bağlı Kırıkhan mevkiinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda 2 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 2 kişiyi sağ çıkaran maden işçileri, gözyaşlarını tutamadı.
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