Kahramanmaraş ve çevresinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) kurtarma ekiplerinden "Armutçuk 4" gruba bağlı ekipler, Hatay’a bağlı Kırıkhan mevkiinde arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Yapılan ortak çalışmalarda 2 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 2 kişiyi sağ çıkaran maden işçileri, gözyaşlarını tutamadı.

Zonguldak’tan deprem bölgesine giden Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kandilli Kurtarma Ekibi, 2 kişiyi enkazdan sağ olarak kurtardı.

Ümraniye ekibi, 33 saat sonra hastane enkazından bir kadını kurtardı

Ümraniye ekibi, 33 saat sonra hastane enkazından bir kadını kurtardı

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