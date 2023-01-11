Fincancı, akşam saatlerinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Cezaevi çıkışında polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, Fincancı’yı cezaevi önünde toplanan grup tarafından karşılandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) yönelik sözleri gerekçesiyle ’terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı hakkında, tutuklu kaldığı süre ve verilen ceza miktarı dikkate alınarak tahliye kararı verildi.

Mersin’de Gazeteciler 10 Ocak Balosunda Bir Araya Geldi

Mersin’de Gazeteciler 10 Ocak Balosunda Bir Araya Geldi

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.