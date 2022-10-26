Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, İstanbul’da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde polise teslim edilecek.

Türk Tabipler Birliği (TBB) Başkanı Rasime Şebnem Korur Fincancı, İstanbul’da gözaltına alındı. Fincancı, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde polise teslim edilecek.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma çerçevesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kimyasal silah kullanıldığını iddia ederek, terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen TTB Başkanı Fincancı’nın gözaltına alınması için harekete geçen İstanbul Terörle Mücadele ekipleri, Rasime Şebnem Korur Fincancı, Kadıköy’de gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda ise, 1 adet örgütsel el kitabı, tabanca ve kalaşnikof mermisi çıktığı öğrenildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan şüpheli, soruşturmanın yürütüldüğü Ankara’ya götürülmek üzere ilerleyen saatlerde başkent polisine teslim edilecek.