Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 2023 ürünü fındık fiyatını değerlendiren Trabzon Ticaret Borsası (TTB) Başkanı Eyyüp Ergan, açıklanan fiyatın piyasa şartlarına göre uygun olduğunu belirterek üreticilerimizin özellikle hasattan sonra kurutma ve depolama işlemine hassasiyet göstermeleri gerektiğine vurgu yaptı.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Ergan “Devlet TMO eliyle fındık piyasasında istikrarı sağlamak için yine gereğini yerine getirmiştir. TMO’nun alımlarda sivri için 80 TL, levant için 82.5 TL, Giresun kalite için ise 84 TL olarak açıkladığı fiyatlar piyasa şartlarına göre uygundur. Rekoltede geçen yıla göre bir azalmanın da olduğu göz önünde bulundurulursa piyasada fiyat da TMO’nunkine yakın, bu civarlarda oluşacaktır. Üreticilerimiz fındığı hasat ettikten sonra kurutma ve depolama işlemine hassasiyet göstermelidirler. Rutubetten dolayı sıkıntı yaşamamak için bu konuya azami dikkat gerekiyor. Fındık son yıllarda para kazandırmaktadır. Üreticilerimiz verim ve kaliteyi yükselterek daha çok kazanabileceklerdir. Daha çok ve kaliteli üretim yaparsak hem üretici, hem de ülkemiz kazanacaktır” ifadelerini kullandı.