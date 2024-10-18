Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Genel Başkan M. Oğuz Tongsir’in İçişleri Bakanlığı tarafından tedbiren görevden uzaklaştırılmasını büyük bir üzüntüyle karşıladı. Üyelerin oylarıyla dördüncü kez seçilen Tongsir’in, sosyal medya üzerinden yapılan asılsız ihbarlar sonucunda bu duruma maruz kaldığı ifade edildirken Anadoluda görev yapan basın emekçileri ortak açıklama yaparak, M. Oğuz Tongsir’in yanında olduklarını ifade ettiler.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyelerinin oylarıyla dördüncü kez seçilen Genel Başkan M. Oğuz Tongsir’in, İçişleri Bakanlığınca görevinden tedbiren uzaklaştırıldığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Seçimi kaybetmiş malum kişilerin, sosyal medyada yaptığı asılsız ihbar üzerine İçişleri Bakanlığınca tedbir amaçlı TSYD Başkanlığından uzaklaştırılan Genel Başkanımız Oğuz Tongsir yalnız değildir.

Anadolu’da bizleri, ötekileştirmeye çalışanların düştüğü durumu kabul etmiyoruz. TSYD bir ailedir. Bu ailenin huzurunu kaçırmak isteyenler, varsa bir usulsüzlük genel kurulda konuşup tartışmalıydı. Genel kuruldan sonra kayyumdan medet ummak, günümüzde basın kuruluşları arasında öne çıkan TSYD’i yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir. Buna seyirci kalmayacağız.

Anadolu’dan başlayan hamleyi çekemeyenler, sonunda dersini yine alacaktır. Son sözümüz; Sayın Tongsir, TSYD’yi sadece büyük şehirlerle sınırlı kalmayıp Anadolu’daki spor camiasını da kucaklayarak derneği Türkiye’nin gerçek anlamda bir çatı kuruluşu haline getirmiştir. Onun liderliğinde TSYD, Türk spor basınında önemli bir konuma ulaşmış ve uluslararası arenada da takdir edilen bir organizasyon olmuştur.

Yapılan bu davranış, yıllardır özveri ile Anadolu’da görev yapan bizlere hakaret niteliğindedir. Bunu bize reva görenleri kınıyor, demokrasiye saygı duymaya davet ediyoruz.

TSYD’yi güçlü ve kapsayıcı bir yapıya kavuşturan Sayın Başkanımız M. Oğuz Tongsir’in her zaman yanında olduğumuzu ve desteklerimizin devam edeceğini kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Kaynak: igf