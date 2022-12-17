Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkezince düzenlenen “TSYD İl Temsilciler Toplantısı” İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Van’dan 1994 yılından bu yana TSYD Van Temsilcisi görevini yürüten İkram Kali katıldı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkezince düzenlenen “TSYD İl Temsilciler Toplantısı” İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya Van’dan 1994 yılından bu yana TSYD Van Temsilcisi görevini yürüten İkram Kali katıldı.

Türkiye’nin en saygın medya meslek kuruluşlarının başında gelen Türkiye Spor Yazarları Derneği il temsilcileri toplantısı TSYD Levent tesislerinde yapıldı. Toplantıya TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD Koordinatörü Birgül Pullukçu, 71 ilden gelen temsilci katıldı. Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir, toplantı öncesinde il temsilcilerine TSYD genel merkezi sosyal ve spor tesislerini gezdirerek yapılan çalışmalar ve yenilikler hakkında bilgi verdi. Başkan Tongsir, daha önce bir çok alanının kullanılamaz ve atıl durumda olduğu tesiste kendi dönemlerinde yapılan çalışmalarla çeşitli spor ve sosyal aktivitelerin yapıldığını, TSYD’ye yeni modern birimler kazandırdıklarını ifade etti. TSYD’yi Anadolu’ya yayarak geniş bir aile oluşturduklarını ifade eden Tongsir, temsilcilerin bulundukları illerde TSYD’yi gururla temsil ettiklerini belirterek, Anadolu gazetecisine değer veren, kucaklayan, sahip çıkan, haklarını koruyan bir anlayış içerisinde olduklarını söyledi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir; ”Üstlendiğiniz görevi hakkıyla yapıp, bütün zorlukları göğüsleyen siz Anadolu’daki temsilcilerimize ne kadar teşekkür etsek azdır. Neler yaptığınızı biliyoruz. Sizler meslektaşlarınızın işini kolaylaştıran önemli bir sorumluluğu ve görevi başarıyla yerine getiriyorsunuz. Emeklerinize sağlık, iyi ki varsınız. Burada sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu TSYD olarak yaşıyoruz Biz herkesi kucaklıyoruz. Bizden-sizden diye ayrışım yapmıyoruz. Anadolu ile TSYD daha da güçlendi. Bu birlikteliğimiz herkese örnek olsun“ dedi.

En kıdemli temsilciler arasında ilk sırada yer alan Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin 28 yıllık TSYD Van Temsilcisi İkram Kali yaptığı konuşmada, 2011 Van depremlerinde ağır hasar görerek yıkılan Atatürk Stadyumu tribününün yerine geçici tribün yapıldığını söyledi. Basın tribünün olmadığını protokolde demirle ayrılan bir bölümün kullanıldığını belirten Kali, Van’ın yeni stadyuma basının daha iyi koşullarda görev yapmaya ihtiyacı olduğunu olduğunu dile getirdi. Van’da düzenlenen TSYD etkinliklerine de değinen Kali, "Van’da 1994-1996-97 futbol sezonları başında Vanspor, Elazığspor, Erzurumspor, Bingölspor ve Siirt Köy Hizmetlerispor kulüplerinin katılımıyla dörtlü Van TSYD Doğu Turnuvası düzenledim. 1998-99 futbol sezonunda çıtayı yükselterek Cumhuriyetin 75. Yılı nedeniyle Vanspor, İstanbul’dan Sarıyerspor, Zeytinburnuspor, Ankara’dan Sekerspor’un katılımıyla Van TSYD Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledim. Ayrıca seminer ve futbol kuralı eğitimleri gerçekleştirdim" dedi.

TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, Van’da yapılan turnuvaları ve diğer etkinlikleri örnek göstererek Cumuhuriyetin 100. yılı, TSYD’nin 60 kuruluş yılı nedeniyle 2023 yılında temsilcilerin illerinde turnuvalar düzenlemesi önerisinde bulunarak organizasyonlara destek olacaklarını, ayrıca genel merkez olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yılına hazırlandığı bir dönemde TSYD’nin de 60. kuruluş yılına hazırlandığını kaydetti.