Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yeni yıl balosu, TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Adana Şubesi tarafından düzenlenen geleneksel yeni yıl balosu, TSYD Adana Şubesi Nihat Geven Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Yeni yıl balosuna, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir, Adana sporunun duayenleri, TSYD üyeleri ve aileleri katıldı.

TSYD Adana Şube Başkanı Kerim Hoşfikirer yaptığı konuşmada, 2022 yılının son bölümünde TSYD Onursal Başkanı Nihat Geven ile TSYD Adana Şube Yönetim Kurulu üyesi Hakan Köker’in kardeşi Volkan Köker’in yaşamlarını yitirmelerinden dolayı buruk uğurladıklarını söyledi. Hoşfikirer, 2023 yılının sağlık, mutluluk ve başarı getirmesi temennisinde bulundu.

Baloda, Süper Ligde Adana’da oynanan tüm müsabakalarda basın tribününde yiyecek ikramının sponsorluğunu sezon sonuna kadar üstlenen iş insanı Süleyman Kirici ile sağlık alanında TSYD üyelerine katkıda bulunan Balcalı Hastanesi Basın Danışmanı Yavuz Yıldırmaz ve Cemil Serezli’ye teşekkür plaketi verildi. Ayrıca geceye katılan tüm davetlilere Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan hediye paketleri kura ile dağıtılırken, gecenin ilerleyen saatlerinde üzerinde TSYD logosu bulunan yeni yıl pastası TSYD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte tüm davetliler tarafından kesildi.