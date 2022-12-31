Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın yeni yıl mesajı yayınladı.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Fevzi Apaydın yeni yıl mesajı yayınladı.

Apaydın yayınladığı mesajda, “Maddi sıkıntıların çözüme kavuşacağı bir yıl olsun” temennilerinde bulunarak şu sözleri kaydetti:

“Acısıyla tatlısıyla geride bıraktığımız bir yılın ardından yeni umutlarla 2023’e girmenin heyecanını yaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan maddi sıkıntıların bu yıl çözüme kavuşarak ekonomik anlamda daha güçlü ve bereketli bir yıl geçirmemizi diliyorum. Yeni yılda en büyük hazinemiz olan birlik ve beraberliğimizi muhafaza ederek ülkemizdeki refah ve huzur ortamının devam etmesini temenni ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, başta şoför camiamıza ve tüm ülkemize bereketli ve bol kazançlı bir yıl diliyorum”.