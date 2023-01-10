Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin, “Gazetecilerimiz halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ne ilişkin, “Gazetecilerimiz halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır” dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Kamuoyuna doğru ve güvenilir bilgi sunan gazetecilerin dünya üzerindeki tüm gelişmeleri özveri ile topluma aktarmaya çalıştığını belirten Apaydın, “Gazetecilik, kamuoyunun oluşmasında ve ifade özgürlüğünün kullanılmasında çok önemli bir yere sahiptir. Zorlu hava koşullarında, doğal afetlerde, patlamalarda ve savaşlarda kimi zaman ölümü göze alarak türlü zorluklar altında mesleğini icra eden gazetecilerimiz halkın doğru bilgiye ulaşması için var gücüyle çalışmaktadır. Tarafsız ve dürüst yayıncılık anlayışından ödün vermeden kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, büyük fedakârlıklar ile çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle, görevini yaparken hayatını kaybeden basın çalışanlarını saygı ve rahmetle anıyorum” dedi.