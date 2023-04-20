Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı’nda depremzedelerin unutulmamasını isteyerek, "Bu yıl bayram sevincimizi paylaşırken depremzedelerin acısını da paylaşmalı, toplum olarak bir arada olmalıyız" dedi.

Apaydın, Ramazan Bayramı mesajında, “Ramazan Bayramı, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve sevgi dolu paylaşımların yaşandığı özel bir dönemdir. Ancak geçtiğimiz şubat ayında yaşanan deprem felaketi nedeniyle bu bayramda içimizde bir burukluk hakim. Bu yıl bayram sevincimizi paylaşırken depremzedelerin acısını da paylaşmalı, toplum olarak bir arada olmalıyız. Bu özel günde depremzedeleri hatırlayarak hareket etmeli, bayramın asıl amacı olan yardımlaşmayı üst seviyede tutmalıyız. Bu nedenle Ramazan Bayramı’nda vatandaşlarımızın birbirlerine hoşgörüyle yaklaşması ve sevgiyle kucaklaşmasını diliyor, bayramınızı tüm şoför camiası adına kutluyorum” dedi.