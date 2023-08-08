Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu’nun girişimleri olumlu sonuç verdi. Malatya TSO üyelerine minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında değişen miktarlarda geri ödemesiz hibe desteği verilecek.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) arasında “Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı” protokolü imzalandı.

Hibe programı hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat’ta yaşadığımız depremler özellikle küçük ve orta ölçekli firmalarımızı derinden etkiledi. Odamızın 10 bin üyesi var, üyelerimizin yüzde 80’i depremden zarar gördü. Üyelerimizin toparlanabilmeleri ve ticari faaliyetlerini yeniden sürdürebilmeleri için her türlü destek kapılarını çalıyoruz. Gerek ulusal fonlardan gerekse AB ve BM gibi uluslararası fonlardan pay alabilmek için girişimlerde bulunuyoruz. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ile uzun süre yaptığımız görüşmelerde üyelerimize karşılıksız hibe şeklinde destek talebimiz oldu. Talebimizi değerlendiren UNDP, olumlu dönüş yaptı. UNDP ile Odamız arasında imzaladığımız Depremden Etkilenen Küçük İşletmelerin Desteklenmesi Hibe Programı protokolü kapsamında üyelerimize toplam 20 milyon TL hibe verilecek” dedi.

Hibe desteğinin firma başına 35 bin TL ile 300 Bin TL arasında değiştiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat 2023 tarihinde önce faaliyete başlayan ve depremlerden zarar gören, en fazla 10 çalışanı olan üyelerimiz hibe desteğine başvurabilir. Başvurular Odamızın Web sayfasında yer alan (www.malatyatso.org.tr) başvuru formunun doldurulması ile yapılacak. Firma başına minimum 35 bin TL ile maksimum 300 bin TL arasında değişen miktarlarda geri ödemesiz destek verilecek. Başvurular 31 Ağustos 2023, saat 17:00’a kadar devam edecek. Ayrıca hibe desteğinden yararlanmak isteyen üyelerimiz için özel bir destek masası da oluşturduk. Başvuru süreci boyunca saat 09:00-17:00 saatleri arasında üyelerimiz Odamızın 3. katında UNDP destek masasına başvurarak detaylı bilgi alabilirler” diye konuştu.