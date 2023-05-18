Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Fen Lisesi’nde "Yıl Sonu Etkinlikleri ve Bilim Festivali" çerçevesinde etkinlik gerçekleştirildi.

Festival programına İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Şube Müdürleri Nusret Parlak, İsmail Çelebi, okul müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Festivalde 10.sınıf ögrencileri arduino seti ile yaptığı 30’ un üzerinde robotik projenin yer aldığı sergi düzenlediler. Yine 9. ve 10. sınıf öğrencileri Görsel Sanatlar dersinde çalıştıkları karakalem, karışık teknik ve akrilik boya çalışmalarından oluşan 150 resmi öğrencilerin ve halkın beğenisine sundular.

TSO Fen Lisesi’nin organize ettiği 8.sınıf öğrencileri arası deneme sınavında ilk 3’e giren; Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu öğrencisi Defne Yeren’e birincilik ödülünü İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş tarafından, Çaycuma Koleji Özel Çaycuma Ortaokulu öğrencisi Arda Karan Tuncel’e ikincilik ödülünü Şube Müdürü Nusret Parlak tarafından, Barbaros Kutlutaş Ortaokulu öğrencisi Ayşe Nur Dikkütük’e üçüncülük ödülünü Şube Müdürü İsmail Çelebi tarafından takdim edildi. İlk 100’ e giren öğrencilere çeşitli hediyeler yanında okul tanıtıcı hediyeler verildi. Atölye çalışmalarının, müzik dinletisinin yer aldığı festival öğrenciler tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, “İlçemizde nitelikli çalışmalarıyla örnek olan okulumuzun, bir çok başarıya imza attığını ve başarı ivmesini sürekli artıran çalışmalara yer veren yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.