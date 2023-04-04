Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, çalışmalar hakkında değerlendirmede bulundu.

3 Nisan’ın Sanayi Günü ilan edilmesiyle ilgili çağrılarını yinelediklerini ifade eden Çapraz, belediye meclis toplantısına sunmuş oldukları bir önerge ile konuyu gündeme getirdiklerini ve oy birliğiyle "3 Nisan Sanayi Günü"nün tescil edilmesi için belediye olarak da müracaat edilmesi kararı alındığını belirtti.

3 Nisan 2023 itibariyle, tüm sivil toplum başkanları ile bir araya gelerek ortak bir deklarasyon yayınlayarak, toplamış oldukları imzaları talep dilekçesine ekleyerek Cumhurbaşkanına gönderdiklerini ifade eden Çapraz, "Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 10 başarılı projeden biri seçilen ’Antik Dönemden Cumhuriyete: Zamanda Yolculuk Rotaları’ projesi Karabük Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında hazırlanarak başarı ile tamamlandı. Proje çerçevesinde Karabük’te bulunan kültürel miras alan ve yapılarının Zonguldak ve Bartın iline bağlandığı, bölgenin tarih boyunca geçirdiği evrelerin, değişimlerin ve gelişimlerin izlenebileceği ’zaman’ temalı kültür turizmi rotaları hazırlanmıştır. KTSO olarak, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2023 yılı Mart ayı toplantısına katılım sağladık. 2022 BAKAP projeleri, TR81 Batı Karadeniz Bölge Planı (2024-2028), 2023 Turizm Teknik Destek Programı, Siber Vatan Yetkinlik Merkezleri ile ilgili hususlar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Gelecek aylar için planlanan çalışmalar ile ilgili ve Karabük adına elde edilebilecek kazanımlar adına çalışmalara katkı sağladık. KTSO yönetimi olarak, göreve geldiğimiz günden bu tarafa üye ziyaretlerimize devam ediyoruz. Amacımız, üyelerimizin sorunlarını ve önerilerini ayaklarına giderek dinlemek. Karabük adına ve ülkemizin ekonomik açıdan gelişmesine katkı sunmak adına neler yapılabilir noktasında tüm üyelerimize ziyaretlerimizi devam edecek. Aynı zamanda KTSO, Karabük halkı, esnaf ve sanayici kaynaşmasına ve birlikteliğine destek olmak amacıyla, her konuda birlik ve beraberlik sağlamak arzusundayız. KTSO olarak, Batı Karadeniz bölgelerindeki gelişmeleri yerinde görmek, birlik ve beraberlik içerisinde bölgeyi kalkındıracak projelere istişare etmek amacıyla başlattığımız gezi programlarımız Çaycuma ve Bartın ile devam etmiştik. Karşılığında, Batı Karadeniz Projesi teknik gezisi çerçevesinde, Zonguldak TSO, Çaycuma TSO ve Devrek TSO yönetim kurulu başkanları odamızı ziyarete geldiler. Batı Karadeniz Projesi, bölgemiz için hayati önem taşıyan TR81 ve TR82 illerini kapsayan bir bölge kalkınma projesidir. Amacımız, ortak sorunlarımızı tespit ederek, çözüm noktasında ortak hareket ederek bölgemizi kalkındıracak projelere imza atmaktır" dedi.