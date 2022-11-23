Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Hukukçular Derneği Adıyaman İl Temsilcisi Av. Ahmet Işık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınır ötesi harekatların uluslararası hukuka göre savaş değil, meşru müdafaa ve terörizm ile mücadele hakkına dayandığını vurguladı.

Işık açıklamasında, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 20/11/2022 tarihinde terör örgütü PKK/YPG’ye karşı, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde gerçekleştirmiş olduğu Pençe-Kılıç hava harekatı ile ilgili sözde ‘barış çağrısı’ adı altında yapılan açıklamalar kamuoyunun malumudur.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından yapılan sınır ötesi harekatlar uluslararası hukuka göre savaş değil, meşru müdafaa ve terörizm ile mücadele hakkına dayanmaktadır. Savaş ise uluslararası hukuka göre devletler arası yapılan silahlı çatışmalardır.

Bu sebeple uzun yıllardır ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri terör saldırıları neticesinde binlerce askerimizin ve masum vatandaşlarımızın şehit olmasına sebep olan terör örgütlerine yönelik yapılan meşru operasyonlar hakkında yapılan bu tarz açıklamalar hak, hukuk, adalet anlayışından, insani ve vicdani değerlerden uzaktır.

Hukukçular Derneği Genel Merkez Yönetimi ve aşağıda yazılı İl Temsilciliklerimiz adına Ülkemizin birlik ve beraberliği, huzuru, vatandaşlarımızın güvenliği amacıyla gerçekleştirilen operasyonların kararlılıkla devam etmesini temenni ederken, başta 13/11/2022 günü Taksim’de, 21/11/2022 günü Gaziantep’te olmak üzere bu zamana kadar PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen tüm saldırılarda şehit olan vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı dileriz” dedi.