Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar sahra hastanesinde, depremden etkilenen vatandaşların tedavisinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Kahramanmaraş’ta kurulan seyyar sahra hastanesinde, depremden etkilenen vatandaşların tedavisinin aralıksız sürdüğünü bildirdi.

MSB tarafından yapılan paylaşımda, deprem bölgesinde şimdiye kadar 788 hastaya hizmet verilerek, seyyar sahra hastanesinde 12 vatandaş için de ameliyat gerçekleştirildiği açıklandı.