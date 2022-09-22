Kaymakam Arslanköylü, bağışta bulunan hayırseverlere teşekkür etti.

Sehlikazade Hasan Efendi’nin açık hava müzesine dönüştürülen çiftliğinde yapılan törende Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’na bağış yapan hayırsever Hilmi Baysal, Emrah Zararsız, Üzeyir Sehlikoğlu, Kemal Sehlikoğlu, Muhammet Sehlikoğlu, Işık Kılınç, Muttalip Ersöz ve Esat Ölçücü’ye Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Kozan Fahri Başkanı Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü tarafından madalya ve berat belgesi takdim edildi.

Belediye personeline 20 bin TL promosyon

Belediye personeline 20 bin TL promosyon

Adana’nın Kozan ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Vakfı’na (TSKGV) bağış yapan hayırseverlere madalya ve berat belgesi takdim edildi.

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