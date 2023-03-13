Van’ın Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfına bağışta bulunanlara plaket ve teşekkür belgesi verdi.

Çaldıran ilçesinde faaliyetlerine devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Fahri Tanıtım Kurulu, bugün Çaldıran Belediyesi önünde stant açtı. İlçe halkı tarafından ziyaret edilen stantta, İlçe Fahri Tanıtım Kurulu Genel Sekreteri Hüsna Taşel tarafından tanıtım yapıldı. TSK Güçlendirme Vakfına ait tanıtıcı broşürlerin dağıtılması, yapılan bilgilendirme faaliyeti sonucu yerli ve milli sanayine katkı sağlamak üzere bağış yapmak isteyenlerin ise ilgili banka şubesine yönlendirildiği tanıtımın ardından TSK Güçlendirme Vakfına bağış yapanlara da Kaymakam Türker tarafından teşekkür belgesi, plaket ve madalya takdim edildi.

Fahri başkanlığını yaptığı Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Fahri Tanıtım Kurulunun çalışmaları hakkında ve TSK Güçlendirme Vakfının tanıtımına ilişkin bilgiler veren Kaymakam Hasan Hüsnü Türker, “TSK Güçlendirme Vakfının kuruluş amacı; ulusal harp sanayinin geliştirilmesi, yeni harp sanayi dallarının kurulması ve harp silah, araç ve gereçlerinin satın alınması suretiyle Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletimizin maddi ve manevi desteğini sağlamaktır. Kuruluşunda sınırlı bir bütçeyle yola koyulan TSK Güçlendirme Vakfı, çalışmalarında en büyük desteği milletimizden almıştır. Vakfımız, milletimizin dişinden tırnağından artırarak gönülden verdiği bağışları en verimli şekilde değerlendirmek üzere çalışmalarını büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürmektedir” dedi.

TSK Güçlendirme Vakfının bugün sermayesinin yüzde 50’den fazla payına sahip olduğu 6 şirketin yanında 29 şirketin daha hissedarı konumunda olduğunu ifade eden Türker, “TSK Güçlendirme Vakfı; kuruluş kanunu ve vakıf senedine göre şirketleri ile birlikte elde ettiği gelirlerinin büyük bir bölümünü vakfın maksadına uygun olarak Türk Silahlı Kuvvetleri modernizasyon projelerine, geri kalan kısmı ise milli savunma sanayimizin geliştirilmesi ve savunma sanayine yönelik üretim yapan vakıf iştiraklerinin ve yeni sanayi tesislerinin yatırım finansmanında kullanılmak üzere tahsis edilmektedir. Bugün de kıymetli Çaldıranlı hemşehrilerimiz gereken duyarlılığı göstererek vakfımıza gereken desteği dün olduğu gibi bugün de vermeye devam ediyorlar. Bağışta bulunan tüm hemşehrilerimize canı gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Tanıtım programına Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Görücü, Garnizon Komutanı Erman Kıyak, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Alper Güzeltepe, İlçe Emniyet Müdür Vekili Eyüp Okusal, kurul üyeleri, gazilere ve şehit yakınları ile bağışçılar katıldı.