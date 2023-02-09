MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gece şartlarında bile helikopterlerimizle aralıksız şekilde deprem bölgesinden yaralı tahliyesine devam ettik, ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kardeşi, yengesi ve yeğenini enkaz altından çıkartan uzman çavuş Esat Alkurt yaşadığı çaresizliği gözyaşları ile anlattı

Kardeşi, yengesi ve yeğenini enkaz altından çıkartan uzman çavuş Esat Alkurt yaşadığı çaresizliği gözyaşları ile anlattı

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.