Antalya OSB, TSE’den Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazanan sayılı OSB’lerden biri oldu. Türkiye’nin en yeşil ve en çevreci organize sanayi bölgesi iddiası ile faaliyetlerini sürdüren Antalya Organize Sanayi Bölgesi, çalışmalarını belgelendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standardları Enstitüsü işbirliği ile çevreye duyarlı, sürdürülebilir üretimi sağlamak için başlatılan Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesine başvuruda bulunan Antalya OSB Yönetimi, TSE tarafından yönetim, ekonomik, çevresel ve sosyal performans başlıkları altında değerlendirildi. Yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda Antalya OSB, Yeşil OSB Belgesi almaya hak kazanan ilk OSB’lerden biri oldu.

Belgeyi TSE Başkanı verdi

Belge Takdim Töreni, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu’nun (OSBÜK) Adana’da düzenlenen Akdeniz Toplantısında gerçekleşti. Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın’ın katılımı ile gerçekleşen törende, Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen’e Yeşil OSB Belgesi’ni TSE Başkanı Şahin takdim etti.

Başkan Gönen’den teşekkür

Çevre ve doğa hassasiyetini her şeyin üzerinde tuttuklarını, bu amaç kapsamında da Bölge Müdürlüğü Serası ve Solar Çamur Kurutma Tesisi gibi birçok örnek projeyi hayata geçirdiklerini hatırlatan Antalya OSB Başkanı Hasanali Gönen, “Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’mızdan aldığımız En Temiz ve En Çevreci OSB Ödüllerinin yanı sıra Solar Çamur Kurutma Tesisimiz ile Akdeniz Üniversitesi’nden aldığımız Çevre Hizmet Ödülü ile çevre ve doğa hassasiyetimizi göstermiştik. TSE’den aldığımız Yeşil OSB Belgesi ile de Türkiye’nin en yeşil ve en çevreci OSB’si olduğumuzu bir kez daha kanıtlamış olduk. Kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine, iyi üretim uygulamalarından yenilenebilir enerji kullanımına kadar çevre ve doğa hassasiyetimizi her alanda sürdürüp geliştireceğiz. Antalya OSB’nin bu çevreci yaklaşımını benimseyip katkı sağlayan, Yeşil OSB Belgesi’nin Bölgemize kazandırılmasında emeği olan herkese teşekkür eder, Antalya’mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim” dedi.