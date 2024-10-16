Türk Standartları Enstitüsü (TSE) yetkilileri, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin birimlerini tetkik edecek. TSE Tetkik Heyeti, 15-17 Ekim arasında birimleri ve çalışma sahalarını inceleyecek.

Büyükşehir Belediyesi, TSE tarafından gerçekleştirilen ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi ’2. Gözetim Tetkiki’ ile TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ’1.Gözetim Tetkiki’nin açılış toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya katılan Heyet, ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında, Büyükşehir Belediyesi’nin Yol ve Trafik Güvenliği ile Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde hizmet performanslarını ve çıktılarını değerlendirerek, belgelerin devamlılığa uygunluğu için rapor sunacak.

"Kurumsallaşma açısından sistem çok önemli"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, toplantıda yaptığı konuşmada, TS ISO 39001 Yol Trafik Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile ilgili sahip olunan belgelerin devamlılığını sağlamak istediklerini kaydetti. Büyükşehir Belediyesi olarak yol, ulaşım ve çevre konusunda hassas olduklarını dile getiren Tok, "Kişiye bağlı olmadan bir sistemin peşindeyiz. Şu ana kadar epey yol kat ettiğimizi düşünüyorum. Kurumsallaşma açısından sistem çok önemli. Kişiye bağlı olmadan, ne genel sekretere ne de bir başkana bağlı olmadan kurulmuş olan bir sistem içerisinde kurumsallaşma önem arz ediyor. Biz de bu yönetim anlayışıyla hareket etmeye çalışıyoruz" dedi.

Kendi içlerinde kurdukları denetim sistemi ile kurumsallaşmayı sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Tok, "Şu anda herhangi bir daire başkanımız ayrılsa ya da emekli olsa bile, kurulmuş olan sistemde o dairede neler yapılması gerekeni zaten herkes biliyor. Aynı şey şube müdürlerimiz için de geçerli. Bununla ilgili olarak kendi içimizde bir denetim sistemi kurduk. Kurumsallaşma yolunda ciddi adımlar attık ve bununla ilgili çalışmaya devam ediyoruz. Bu 3 gün süre zarfında tüm arkadaşlarımızla beraber, iyi bir tetkik geçirmenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

"Yönetim sistemi, artık bizde bir kültür haline geldi"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Rıza Özdemir de tetkik için hazır olduklarını ifade ederek, "Entegre Yönetim Sistemi kapsamında 5 yönetim sistemimiz mevcut. Sürekli iyileştirmeleri yapıyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz. Yeni yönetim sistemlerine de başvurularımız olacak. Yönetim sistemi, artık bizde bir kültür haline geldi. Bizden sonra da bu sistemlerin artarak ve iyileştirilerek devam edeceğini düşünüyorum. Dışarıdan bir gözle TSE tetkikçilerimizin bize katkı sağlayacağını umuyorum, ki bugüne kadar da böyle oldu" dedi.

"Yenilikler çok değerlidir"

TSE tarafından görevlendirilen Baştetkikçi Fatih Sağdıç ise örnekler üzerinden uygunluk değerlendirmesini gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Umarız yine güzel uygulamalar vardır. Her sene yenilikleri görmek çok önemli. Belediyecilik bile olsa, yenilikler çok değerlidir" diye konuştu.

Toplantıya tetkikçiler Emine Tosun ile Esma Özçelik de katıldı.