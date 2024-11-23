Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Yeşil OSB ve Su Verimliliği Yönetim Sistemi süreçlerini başarıyla tamamlayan OSB’leri belgelendirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türk Standartları Enstitüsü’nün ortaklaşa yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Türkiye’deki Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), toprak kirliliği kontrolü ve su verimliliği alanlarında önemli bir adım atıyor. Adana’da düzenlenen Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Akdeniz toplantısında, TSE tarafından Yeşil OSB ve Su Verimliliği Yönetim Sistemi süreçlerini başarıyla tamamlayan Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) belgelendirildi.

Toplantıya Adana Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, Organize Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Abdurrahman Aydın ve diğer yetkililer katıldı. Denetimlerini başarıyla tamamlayan Adana Hacı Sabancı OSB, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), Gaziantep OSB ve Mersin Anamur OSB’ye Yeşil OSB Belgeleri takdim edildi. Ayrıca, Adana Hacı Sabancı OSB, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgesini alarak, bu belgeyi alan Türkiye’deki üçüncü OSB oldu.

OSB’lere belgelerini TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin takdim etti. Böylece Enstitü, Türkiye’de toplam 14 OSB’yi Yeşil OSB belgesi ile, 3 OSB’yi ise Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirdi.

TSE, Yeşil OSB Belgelendirmesi ile sanayicilere destek oluyor

TSE, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularında sunduğu somut planlarla, işletmelere çeşitli hizmetler sunuyor. Bunlar arasında Sürdürülebilir Dönüşüm Programı, Yeşil OSB Sertifikasyonu, Çevre Etiketi ve Atık Yönetimi yer alıyor. TSE, OSB’lerin çevresel, ekonomik, sosyal ve yönetim performanslarının iyileştirilmesi için önemli katkılar sağlıyor ve yeşil rekabetçiliği artırmayı hedefliyor. Yeşil OSB Belgelendirme Programı, Türkiye’deki sanayi bölgelerinin Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda gelişmesini sağlamak için uluslararası standartlara ulaşmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Sürdürülebilir su kullanımının teşvik edilmesi planlanıyor

TSE, 2023 yılında başlattığı "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi" hizmeti ile önemli bir projeyi hayata geçirdi. Bu sistem, sanayi kuruluşlarının suyu daha verimli kullanmasını, geri dönüşüm yapmasını ve israfı önlemesini hedefliyor. Belgelendirme ile atık su kayıplarının önlenmesi, su tüketiminin optimize edilmesi ve sürdürülebilir su kullanımı teşvik edilmesi planlanıyor. Bu sayede işletme maliyetlerinin düşürülmesi ve su verimliliğinin artırılması sağlanacak.

TSE, daha önce Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. OSB, Konya OSB, Makine İhtisas OSB, Gebze Güzeller OSB, Demirtaş OSB, Başkent OSB ve Nilüfer OSB Yeşil OSB Belgesi ile belgelendirmiştir. Ayrıca, Konya Büyükşehir Belediyesi Koski Genel Müdürlüğü ve Antalya OSB, TS ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi belgesi ile belgelendirmişti.