TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, Togg’un sedan prototip aracı T10F için Ulusal Tip Onay Belgelendirme süreci ve AT Tip Onay testleri kapsamında teknik servis hizmetlerinin TSE tarafından sağlanacağını açıkladı.

14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve Türk Standardları Enstitüsü’nün (TSE) 70. yıl etkinlikleri kapsamında, TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin’in davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) Başkanı Dr. Sung Hwan Cho ve Başkan Şahin, Bursa’nın Gemlik ilçesinde yer alan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubunun (TOGG) Teknoloji Kampüsü’nü ve TSE Gebze Kalite Kampüsü’nü ziyaret etti.

Ziyaretin başlangıcında Başkan Şahin ve Başkan Hwan Cho, TSE Gebze Kalite Kampüsü’ndeki laboratuvarları gezerek enstitünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ardından, Togg Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret eden heyet, test sürüşü gerçekleştirdi. Togg CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, yapılan çalışmalarla ilgili heyete kısa bir brifing sundu.

TSE, Togg’un T10F prototipi için teknik destek verecek

Başkan Şahin, yerli ve milli ilk akıllı cihaz markası Togg’un ilk aracı T10X’ten sonra, sedan prototip aracı T10F için Ulusal Tip Onay Belgelendirme süreci ve AT Tip Onay testleri kapsamında teknik servis hizmetlerinin TSE tarafından sağlanacağını açıkladı. Şahin, bu adımların yerli otomobil üretiminin güçlenmesine katkı sağlayacağını vurguladı.

“TSE’nin Togg’daki rolü önemli bir adım olarak değerlendiriliyor”

Türkiye’nin ilk yerli ve milli ilk akıllı cihazı Togg’un Araç Tip Onay Test süreçlerinde TSE olarak etkin bir rol üstlendikleri hatırlatan Başkan Şahin, "Togg’un yerli testlerini doğrudan gerçekleştirirken, yurt dışı testlerine de katıldık. Ayrıca, Togg’un üretiminin uygunluğunu kontrol ederek Araç Tip Onay Belgelendirme sürecini tamamladık. Prototip aracın hazırlanması, ön testler, tip testleri ve dokümantasyon çalışmalarını yürüttük. TSE’nin katılımı, Togg’un ulusal ve uluslararası standartlara uygunluğunu kanıtlamak ve güvenilirliğini artırmak için önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir" dedi.

“Togg heyecan verici, yeniliklerini görmek için sabırsızlanıyorum”

TSE Gebze Kalite Kampüsü’nü ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten ISO Başkanı Hwan Cho, "Türkiye’nin kalite test sisteminin ulusal düzeyde nasıl işlediğini gözlemleyebildim. Özellikle çeşitli ürün ve endüstriyel sektörlerde hizmet veren iyi donanımlı laboratuvarların yanı sıra organik ve verimli organizasyon yapısından çok etkilendim" dedi.

Togg Teknoloji Kampüsü’nü ziyaret etmenin ilham verici olduğunu vurgulayan Başkan Hwan Cho, "Türkiye’nin ilk yerli otomobil üretim tesisini görmek ayrı bir anlam ifade etti. Togg’un otomotiv sektöründe nasıl yenilik yapmaya devam ettiğini görmek için sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.

TSE Başkan Şahin ve ISO Başkanı Hwan Cho, son olarak Bursa Millet Bahçesi’ndeki Güney Kore Kardeşlik Anıtı’nı ziyaret etti. Başkan Hwan Cho, misafirperverlikleri için Başkan Şahin’e teşekkür etti.