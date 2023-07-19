Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yol yapım hizmetlerine kalite standartlarına uygun hale getirmek amacıyla 4 yıl önce hayata geçirdiği Kalite Kontrol Laboratuvarı, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından 5’inci kez denetlendi. Yol yapımında kullanılan malzemelerin analizine ilişkin toplam 36 deneyde akredite olan laboratuvar, bu denetimi de başarıyla geçerek onay belgesinin yenilenmesini hak kazandı.

Alt ve üstyapı yatırımlarına hızla devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beton, sathi kaplama ve sıcak asfalt yolların sağlam, konforlu ve uzun ömürlü olması için 2019 yılında Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Kalite Kontrol Laboratuvarı’nda, yol yapım çalışmalarında kullanılan tüm malzemelerin kalitesi ölçülüyor.

Beton santralleri, asfalt plentleri, taş kırma, kilit parke bordur ve beton boru tesislerinde üretilen malzemelerin kalitesi, farklı deneylerle burada analiz ediliyor. Beton ve sıcak asfalt üretiminde su, çimento ve bitüm oranını dengeleyen Kalite Kontrol Laboratuvarı personelleri, tesislerde üretimin bu değerlere göre yapılmasını sağlıyor. Zemin ve üst yapım çalışmaları sırasında da sahadan alınan numuneler, burada çeşitli testlerden geçiriliyor.

Geçen yıldan itibaren il genelinde diğer kamu kurumları ile özel sektöre de hizmet vermeye başlayan Türk Standartları Enstitüsü (TSE) onaylı laboratuvar, gerçekleştirilen 5’inci ‘deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği denetimini’ başarıyla tamamladı. TSE denetçileri gözetiminde 9 akredite deneyin titizlikle yerine getirildiği laboratuvar, deney laboratuvarı onayı belgesini yenilemeye hak kazandı.

Gerçekleştirilen çalışma hakkında bilgi veren Kalite Kontrol Laboratuvarı Şefi Zeynep Tataroğlu, yolların kalitesi ve uzun ömürlü olmasında kullanılan malzemenin kalitesinin çok önemli olduğunu belirterek, “Her gün beton santrallerimizden ile asfalt plentlerimizden numuneler geliyor. Biz de bu malzemeleri analiz ederek kalite kontrollerini yapıyoruz. Yani beton ve sıcak asfalt dökülmeden önce çeşitli parametrelerde incelemelerini yapıyoruz” dedi.

Laboratuvarın kurulduktan 1 yıl sonra TSE tarafından gerçekleştirilen ilk denetimde laboratuvar onay belgesi aldığını hatırlatan Tataroğlu, “Faaliyetlerimizi akredite olarak sürdürüyoruz. Her yıl denetim görüyoruz. Denetimimizin son iki yılını hiçbir uygunsuzluk olmadan tamamlamıştık. Bu yıl da 5’inci denetimimizi geçirdik ve deney akreditasyonlarımızı başarıyla geçirdik. Onay belgemizi yenileyeceğiz” diye konuştu.