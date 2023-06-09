Mersin Büyükşehir Belediyesinin hizmet kalitesini denetleyen TSE dış tetkik ekibi 3 günlük gözlem sürecini tamamladı. Kapanış toplantısında konuşan Genel Sekreter Olcay Tok, "Eksiklerimiz varsa hem kalite yönetimi hem iş sağlığı konusunda, onları çok ciddi bir şekilde ele alacağımıza emin olabilirsiniz" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde, TSE ekipleri tarafından 3 gün boyunca sürdürülen gözlem tetkiki tamamlandı. Yapılan kapanış toplantısıyla da tetkik süreci değerlendirildi. Hizmet kalitesini gösteren TS ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgelerinin geçerliliğini koruması için yapılan tetkikler, tüm birimlerde gerçekleştirildi. Tetkik süreci, Kent Konseyi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen kapanış toplantısında yapılan değerlendirmelerle tamamlandı. Toplantıda, birimlere yapılan gezilerde major hatalara rastlamadıklarını ifade eden tetkik ekibi, iyileştirilmesi gereken noktalar olduğunu ve ekibin bu noktaları dikkatle dinleyerek gerekli notları aldığını aktardı.

"Eksiklerimiz varsa onları çok ciddi bir şekilde ele alacağız"

Kapanış toplantısı ile ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Olcay Tok, "Umarım tetkik ekibimiz memnun kalmışlardır. Yapılan incelemenin ardından eksiklerimiz varsa hem kalite yönetimi hem iş sağlığı konusunda, onları çok ciddi bir şekilde ele alacağımıza emin olabilirsiniz. Başarılı bir tetkik geçirmişizdir diye umuyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Kalite Yönetimi ve Kent Araştırmaları Şube Müdürü Ezgi Başer ise 3 gün boyunca yoğun bir tetkik geçirdiklerini belirterek, "Yoğun bir birim ziyareti oldu. Tetkik ekibimizle tüm birimlerimizi ziyaret edip mümkün olan geri bildirimlerini almaya çalıştık. Şu anda da kendilerinden alacağımız geri bildirimlerle gözetim tetkiğimizden elde ettiğimiz sonuçları kendi içimizde değerlendirip belge yenileme istikametinde yine ilerlemeye çalışacağız. Katkıları için tetkik heyetimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.