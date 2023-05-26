Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 il için Araç Kontrol Merkezleri (AKM) oluşturmak üzere ihaleye çıkıyor.

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) 9 il için Araç Kontrol Merkezleri (AKM) oluşturmak üzere ihaleye çıkıyor. İstanbul Anadolu, Sakarya, Kütahya, Kilis, Gümüşhane, Tunceli, Siirt, Bayburt ve Iğdır illerinde yapılacak ihalenin sonucunda hayata geçecek olan AKM’ler otomotiv sektöründe istihdama katkı sağlayacak.

TSE, motorlu taşıtlarda Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Tadilat) onayı için, AİTM Montaj Uygunluk Raporu, AİTM Münferit Araç Uygunluk Belgesi (Karayolu Uygunluk), ADR Araç Uygunluk Kontrolü, Taşıt Uygunluk Kontrolü, Atık Taşıma Aracı Uygunluk Belgesi onayı ve benzeri araç kontrol faaliyetlerini daha uygun şartlarda sunmak üzere ihale gerçekleştirecek.

Son başvuru 15 Haziran

9 il için yapılacak ihale başvurusunun son tarihi 15 Haziran 2023 olarak açıklandı. İhale şartnameleri www.tse.org.tr adresinden ve TSE’nin ilgili koordinatörlük, müdürlük ve temsilciliklerinden temin edilebilecek.

67 ilin işletmecileri belirlendi

Enstitü, 8 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirdiği ilk ihale sonucunda 59 ilin AKM işletmecisini belirledi. 30 Aralık 2022 tarihinde yapılan 2. ihaleyle ise 8 ilin daha işletmecisi belli oldu. Son ihaleyle de İstanbul Anadolu, Sakarya, Kütahya, Kilis, Gümüşhane, Tunceli, Siirt, Bayburt ve Iğdır’ın AKM işletmecilerinin belli olması bekleniyor.