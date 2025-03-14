Türkiye Sigortalar Birliği (TSB) Başkan Yardımcısı Ahmet Yaşar, "Tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmaların sonuna geldik" dedi.

TSB Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (SEDDK) girişimleri ve düzenlemeleri ile sahte kefalet senedi uygulamasının önüne geçildiğini söyledi. Yaşar, geçmişte sahte sigorta şirketleri üzerinden çok sayıda sahte kefalet senetleri düzenlendiğini, bunların da ihalelerde kullanıldığını belirterek, bu konuda SEDDK’ya gelen şikayetler üzerine poliçelerde sahteciliğin önüne geçilecek adımların atıldığını vurguladı. Uygulama kapsamında Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) tarafından 21 Şubat 2024 tarihi itibarıyla tüm kefalet poliçelerinin gerçek zamanlı ve online olarak ücretsiz sorgulanması imkanı getirildiğine dikkat çeken Yaşar, sözlerine şöyle devam etti:

"Proje kapsamında yürürlükte olan tüm kefalet poliçeleri genel sigortacılık veri tabanına aktarılırken, düzenlenecek poliçeler için sigorta şirketlerine SBM sistemlerinden referans numarası alma zorunluluğu getirilerek, yeni poliçelerin eş zamanlı olarak veri tabanına kaydedilmesi sağlandı. Bu sayede sorgulama sistemi Takasbank üzerinden Kamu İhale Kurumu ve bu kurum üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) kullanımına sunuldu. Ayrıca geçen yılın temmuz ayı itibarıyla da tüm poliçe verileri Kamu Teminat Yönetim Platformu’na dahil edildi. Eylül 2024 itibarıyla da sistem veri tabanı doğrudan GİB’in erişimine açıldı."

Ahmet Yaşar, SEDDK’nın önleyici faaliyetler kapsamında kefalet poliçeleri ve senetlerindeki sahteciliğin engellenmesine yönelik Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi nezdinde geliştirdiği uygulamaya da değinerek, "Buna göre kefalet senedi kullanıcılarına SBM ’Sigortam360’ uzantısının ’Poliçeler’ sekmesindeki ’https://online.sbm.org.tr/ovm-police/public/kefaletSenedi/sorgu.sbm’ web adresi üzerinden ’birim referans no’ ile kefalet poliçeleri ve senetlerinin gerçekliğinin ve geçerliliğinin ücretsiz olarak sorgulanması imkanı sağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Yaşar, bu konuda SEDDK‘nın önderliği ve TSB’nin katkılarıyla yeni çalışmaları olduğunu ve bu çalışmaların tamamlanmasıyla sahte kefalet senedi uygulamasının tamamen ortadan kalkacağını ifade ederek, "SBM ve Takasbank üzerinden Kamu İhale Kurumu’na Türkiye’de ilk defa bankalardan bile önce elektronik kefalet sigortasını teslim etmeyi geliştirdik. Bunun arkasından Muhasebat Genel Müdürlüğü ile birlikte tüm alanlarda kefalet sigortalarını elektronik ortamda teslim etmek için çalışmalarımızın sonuna geldik. 1-2 ay içinde konuyu çözmüş olacağız. Bu proje, sistemin tamamen elektronik ortamda çalışmasını sağlayarak, fiziki kefalet senedini ortadan kaldıracağından sahteciliği tamamen bitirecek" ifadelerine yer verdi.