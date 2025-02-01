ABD Başkanı Donald Trump, bugün Somali’deki DEAŞ’lı teröristlere yönelik hava saldırısı emri verdiğini belirterek, "ABD’lilere saldırmak isteyenlere mesajımız şudur: Sizi bulacağız ve öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Somali’deki DEAŞ hedeflerine yönelik hava saldırısı emri verdi. Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah DEAŞ’ın Somali’deki üst düzey saldırı planlayıcısına ve onun yetiştirip yönettiği diğer teröristlere yönelik askeri hava saldırıları düzenlenmesi emrini verdim. Mağaralarda saklanırken bulduğumuz bu katiller Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimizi tehdit ediyordu. Saldırılar yaşadıkları mağaraları yerle bir etti ve sivillere hiçbir şekilde zarar vermeden çok sayıda teröristi öldürdü" dedi.

Öldürülen DEAŞ’lı teröristin yıllarca arandığını belirten Trump, "Ancak Biden ve yandaşları işi bitirmek için yeterince hızlı hareket etmediler. Ben yaptım! DEAŞ’a ve ABD’lilere saldırmak isteyenlere mesajımız şudur: Sizi bulacağız ve öldüreceğiz" ifadelerini kullandı.