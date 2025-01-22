ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakereleri reddetmesi halinde Rusya’ya ek yaptırımlar uygulayabileceğini ifade etti. Trump, ülkede yapay zeka altyapısı kurmak için “Stargate” adlı ortak bir girişim oluşturulacağını ve özel sektörün 500 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da yapay zeka araştırma şirketi OpenAI CEO’su Sam Altman, SoftBank CEO’su Masayoshi Son ve teknoloji şirketi Oracle CEO’su Larry Ellison’un katılımıyla basın toplantısı gerçekleştirdi. Trump, OpenAI, SoftBank ve Oracle şirketlerinin ABD’de yapay zeka altyapısı kurmak için “Stargate” adlı ortak bir girişim oluşturacağını ve en az 500 milyar dolar yatırım yapılacağını duyurdu. Projenin 100 bin kişiye iş imkanı oluşturacağını belirten Trump, ilk odak noktasının enerji altyapısı olacağını ifade etti. Trump, “Bizim yapmak istediğimiz şey bunu bu ülkede tutmak. Çin rakiptir, diğerleri rakiptir. Biz bu ülkede olmak istiyoruz ve bunu mümkün kılıyoruz. Acil durum bildirimleri yoluyla çok yardımcı olacağım, çünkü acil bir durumumuz var. Bu şeyleri inşa etmemiz gerekiyor. Yani çok fazla elektrik üretmeleri gerekiyor. İsterlerse kendi tesislerinde bu üretimi kolayca yapmalarını mümkün kılacağız” ifadelerini kullandı.

Şirket yöneticilerinin önümüzdeki 4 yıl içinde Stargate’e 500 milyar dolar yatırım yapması bekleniyor.

“Putin müzakere masasına gelmeyi reddederse Rusya’ya ek yaptırım muhtemel”

Trump, yapay zeka girişimini duyurduktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı. Trump, Kanada ve Meksika’ya fentanil ihraç ettiği gerekçesiyle Çin’e 1 Şubat’tan itibaren yüzde 10’luk gümrük vergisi koymayı düşündüğünü söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’daki savaşı sona erdirmek için müzakere masasına gelmemesi halinde Rusya’ya ek yaptırımların uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine Trump, "Muhtemel görünüyor" şeklinde cevap verdi.

ABD’nin Ukrayna’ya silah göndermeye devam edip etmeyeceği sorulan Trump, bu konuyu değerlendirdiklerini belirterek, “(Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüşüyoruz. Çok yakında Başkan Putin ile görüşeceğiz" ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Avrupa Birliği’nin Ukrayna’ya destek olmak için daha fazla şey yapması gerektiğini vurguladı. Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kendisine savaşı sona erdirmek için barış anlaşması istediğini söylediğini de aktardı.

“Xi Jinping savaşı sona erdirmek için pek bir şey yapmadı”

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’e Ukrayna’daki savaşı durdurmak için müdahale etmesi çağrısında bulunduğunu belirten Trump, “Bu konuda pek bir şey yapmadı. Çok fazla gücü var, tıpkı bizim çok fazla gücümüz olduğu gibi. ’Bunu halletmeniz gerek’ dedim, bunu görüştük” şeklinde konuştu.