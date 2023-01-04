ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan kriz sonrası Cumhuriyetçileri Kevin McCarthy’i desteklemeye çağırdı.

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan kriz sonrası Cumhuriyetçileri Kevin McCarthy’i desteklemeye çağırdı.

ABD’de Temsilciler Meclisi’nin yeni başkanını seçmek için yapılan 3. tur oylamanın da başarısız olmasının ardından ABD’nin eski Başkanı Donald Trump sessizliğini bozdu. Cumhuriyetçi Trump yaptığı açıklamada, Temsilciler Meclis Başkanlığı seçiminde yaşanan kriz sonrası Cumhuriyetçileri Kevin McCarthy’i desteklemeye çağırdı. Trump, "Artık tüm büyük Cumhuriyetçi Meclis Üyelerimizin Kevin’e oy verme, işi bitirme, zafer kazanma zamanı. Büyük bir zaferi büyük bir utanç verici yenilgiye çevirmeyin. Kutlama zamanı geldi. Bunu hak ediyorsunuz. Kevin McCarthy iyi iş belki de harika bir iş çıkaracak. Sadece izleyin” dedi.

ABD’de 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Başkanı ilk turda seçilemedi

ABD’de 8 Kasım 2022 tarihinde yapılan ara seçimlerin ardından Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’ndeki 435 koltuktan 222’sini kazanarak çoğunluğu elde etmişti. Temsilciler Meclis’in yeni Başkanını seçmek için yapılan oylamada 6 aday yarışmış, Başkan olmak için gereken en az 218 oyu hiçbir aday alamamıştı. Ülke tarihinde 100 yıl sonra ilk kez Temsilciler Meclisi Başkanı ilk turda seçilememişti.

Üçüncü tur oylamada, Demokratların desteklediği Hakeem Jeffries 212, Cumhuriyetçi Kevin McCarthy ise 202 oy almış, seçim yarışı çarşamba öğleden sonraya ertelenmişti. Demokratların Hakeem Jeffries’i desteklediği ve Cumhuriyetçilerin oylarının ise 2 aday arasında bölünmesi Cumhuriyetçi Parti’de parti içi muhalefet olarak yorumlandı. ABD yasaları gereği, başkan seçilmeden Temsilciler Meclisi’ndeki milletvekilleri yemin ederek göreve başlayamıyorlar.

Temsilciler Meclisi’ndeki en uzun seçim yarışı 2 ay sürmüştü

ABD tarihinde yapılan en uzun Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimi ise Aralık 1855 ile Şubat 1856 arasında gerçekleşmiş, 2 ay süren seçimde başkanın belirlenmesi için 133 tur oylama yapılmıştı.