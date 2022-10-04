Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakaret iddiasıyla CNN’e 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, hakaret iddiasıyla CNN’e 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisini ırkçı, Rus yanlısı olarak göstererek karaladığı gerekçesiyle CNN haber kanalına 475 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Trump, Florida, Fort Lauderdale’deki ABD Bölge Mahkemesi’nde açtığı davada, CNN’nin kendisine karşı "Irkçı", "Rus uşağı" ve "Hitler" gibi küçük düşürücü etiketler kullandığını iddia etti.

Trump ayrıca 2024 ABD Başkanlık Seçimleri’nde CNN’in kendisinin aday olmasından korktuğunu söyledi.