ABD Başkanı Joe Biden’ın destekçilerini "çöp" olarak nitelendirdiği Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump, miting düzenlemek üzere geldiği Wisconsin eyaletinde çöp kamyonuna bindi.

ABD’de başkanlık seçimine 5 gün kalırken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasındaki tartışmalara "çöp" polemiği damga vurdu. Cumhuriyetçi Parti’nin başkan adayı ve eski Başkan Donald Trump’ın pazar günkü mitinginde konuşan komedyen Tony Hinchcliffe’in Porto Riko’yu "yüzen çöp adasına" benzetmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden’ın, "Gördüğüm tek çöp onun (Trump’ın) destekçileri" şeklindeki ifadelerine Trump’tan cevap geldi. Miting düzenlemek üzere Wisconsin eyaletine gelen Trump, çöp toplama işçilerinin giydiği turuncu yelekle uçaktan indikten sonra üzerinde adının yazılı olduğu çöp kamyonuna bindi. Trump kamyondan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çöp kamyonumu nasıl buldunuz? Bu, Kamala ve Joe Biden için. Biden ne yaptığını biliyorsa kendinden utanmalı, Harris de utanmalı. Çünkü Biden’ın bunu demesine izin vermemeliydi” ifadelerini kullandı. Trump, “Porto Riko’yu seviyorum ve Porto Riko da beni seviyor" dedi.

"250 milyon Amerikalı ‘çöp’ değil"

Trump, daha sonra gerçekleştirdiği mitinginde de sahneye turuncu yelekle çıktı. Destekçileri tarafından coşkuyla karşılanan Trump, "Öncelikle şunu söyleyerek başlamalıyım ki 250 milyon Amerikalı ‘çöp’ değil. Kamala ve Joe, size çöp dedi. Ben size ABD’nin kalbi ve ruhu diyorum. Siz kalbimiz ve ruhumuzsunuz, ülkemizi siz inşa ettiniz. Bu arada ABD’nin dört bir yanındaki tüm temizlik işçilerimize teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok çalışıyorlar, gerçekten çok çalışıyorlar. İnanılmaz bir iş çıkarıyorlar ve hak ettikleri itibarı görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

Winconsin sakinlerini oy vermeye çağıran Trump, "Wisconsin’i kazanırsak her şeyi kazanacağız. 5 Kasım 2024 ABD’nin kurtuluş günü olacak" şeklinde konuştu.